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06 августа 19:11

Руди Гарсия: Мы быстро переварили поражение финале Кубка Лиги от «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

- Мы быстро переварили поражение в финале Кубка Лиги от «ПСЖ» и сосредоточились на этой игре. Завтрашняя игра будет полностью отличаться от матча в прошлую пятницу. Мы очень счастливы играть в этом матче и очень заинтересованы в выходе в четвертьфинал. У «Ювентуса» много отличных игроков. Мы прилетели сюда с большими амбициями, - передает слова Гарсии пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Лион» проведет встречу против «Ювентуса» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.

источник: UEFA (УЕФА)
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