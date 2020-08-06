Костас Манолас: Месси – лучший игрок в мире, но у «Наполи» будет шанс его остановить

– Вы играете против Месси так, будто бы вам нужно остановить целую команду. На мой взгляд, он лучший игрок в мире, обладающий высочайшим футбольным интеллектом и продолжающем на протяжении долгого времени играть на невероятном уровне. Однако у Наполи будет иметь возможность остановить Лионеля, – цитирует Маноласа La Repubblica.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Наполи» состоится 7 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени. В первом матче, прошедшем 25 февраля в Неаполе, была зафиксирована ничья – 1:1.