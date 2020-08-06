Мемфис Депай: Сделаем все возможное, чтобы повторить результат первого матча с «Ювентусом»

- Я очень рад вернуться в команду. Мы сделаем все возможное, чтобы повторить результат первого матча. У нас очень хорошая команда, и мы не должны сомневаться в себе, - приводит слова Депая пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Лион» проведет встречу против «Ювентуса» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.