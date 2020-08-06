Александр Медведев: Свои черты игрока Семак систематически вносит в игру «Зенита»

- Свои черты игрока он систематически вносит в игру «Зенита». Хочется, чтобы вслед за первым десятилетием последовала сначала «пятилетка», а потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями, - цитирует Медведева «РИА Новости».

Добавим, что встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в пятницу в Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 19:00. Отметим, что на этот матч назначена бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.