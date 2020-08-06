Зинедин Зидан: Осталось четыре финала, если «Реал» хочет пройти весь путь в Лиге чемпионов

- Мы подготовились к этому матчу. Мы знаем, что уступаем, для нас это еще один финал, и мы постараемся провести отличный матч. Я не знаю, что будет завтра, но это будет отличный матч между двумя очень хорошими командами, и это самое главное. Осталось четыре финала, если мы хотим пройти весь путь, и это первый из них, - приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в пятницу «Реал» проведет встречу против «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.