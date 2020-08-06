Эдин Джеко – о матче с «Севильей»: Они просто сожрали нас во всех отношениях

- Все. Все, потому что мы не принимали участия в игре, от начала до конца. Они просто сожрали нас во всех отношениях. Они были лучше подготовлены, лучше играли, в лучшей форме. Все. Они давили на нас, мы хотели контролировать мяч, но это было невозможно. Мы должны задать себе несколько серьезных вопросов. Я разочарован, потому что мы плохо играли. Это настоящее разочарование, - цитирует Джеко Football Italia.

Напомним, что противостояние между «Ромой» и «Севильей» состояло из одного матча. Таким образом, благодаря сегодняшней победе со счетом 2:0 испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с победителем пары «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон».