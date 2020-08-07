Хименес – о выходе в 1/4 финала ЛЕ: «Вулверхэмптон» не хочет останавливаться на достигнутом

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес поделился эмоциями после победы над «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Выйти в четвертьфинал — это потрясающе. Мы прошли большой путь. В течение всего сезона мы тренировались, упорно работали. Сезон был замечательный, но мы не хотим останавливаться на достигнутом.

С «Севильей» будет сложно. Мы знаем, что это хорошая команда, но на каждый матч мы выходим как на решающий. Мы помним, что это плей-офф, и победитель получает все», - приводит слова Хименеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера «Вулверхэмптон» обыграл «Олимпиакос» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе победителей голом отметился Хименес.

Первая игра, которая состоялась в Греции, завершилась вничью – 1:1. Таким образом, английская команда вышла в ¼ финала турнира, где сыграет против испанской «Севильи».