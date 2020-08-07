Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком команды в сезоне-2019/20

Голкипер Александр Беленов признан лучшим игроком «Уфы» сезона-2019/20 по версии болельщиков.

Пресс-служба клуба сообщает, что вратарь набрал 46,4 % голосов и опередил Даниила Фомина (27,2 %) и Джемала Табидзе (12,5 %).

Александр Беленов – лучший игрок сезона 19/20 по версии болельщиков «Уфы»!



На официальном сайте клуба завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста прошедшего сезона. https://t.co/hFVGttyDw6 pic.twitter.com/PocB3vNWB0 — ФК УФА (@UfaFc) August 7, 2020

В минувшем сезоне 33-летний Беленов провел за клуб 28 матчей, пропустил 18 голов и 14 раз сыграл «на ноль».