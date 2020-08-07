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07 августа 08:43
автор: Юрий Нечаев,

Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком команды в сезоне-2019/20

Вратарь выступает за клуб из Башкортостана с 2017 года.

Голкипер Александр Беленов признан лучшим игроком «Уфы» сезона-2019/20 по версии болельщиков.

Пресс-служба клуба сообщает, что вратарь набрал 46,4 % голосов и опередил Даниила Фомина (27,2 %) и Джемала Табидзе (12,5 %).

В минувшем сезоне 33-летний Беленов провел за клуб 28 матчей, пропустил 18 голов и 14 раз сыграл «на ноль».

«Уфа» завершила сезон на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России-2020/21 начнется для команды Вадима Евсеева 9 августа, домашним матчем против «Краснодара».

источник: ФК «Уфа»
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Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком команды в сезоне-2019/20
Вратарь выступает за клуб из Башкортостана с 2017 года.
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