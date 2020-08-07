Зинедин Зидан: «Реалу» предстоит выиграть четыре финала подряд

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов сообщил, что все игроки команды здоровы и готовы выйти на поле.

«В команде все понимают, что мы уступаем в счете. Это для нас очередной финал. «Реал» постарается показать свою лучшую игру. Если мы намерены дойти до конца, то нам нужно выиграть четыре финала подряд.

Главное, что все основные игроки находятся в хорошей форме. Эден Азар тоже готов сыграть», - передает слова французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет в гостях против «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22:00 мск.

Первый матч, прошедший в столице Испании, завершился со счетом 2:1 в пользу английского клуба.