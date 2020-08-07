Василий Кикнадзе: Райкович уже с «Локомотивом». Он проходит медицинский осмотр

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что клуб близок к подписанию контракта с защитником Слободаном Райковичем.

«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр. После ухода Хеведеса мы прекрасно понимали, что нам нужен еще один опытный центральный защитник. У нас было три варианта. Николич попросил Райковича. Он его знает и понимает», - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.

3 августа истекает контракт Райковича с итальянской «Перуджей». В минувшем сезоне 31-летний защитник провел за клуб 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

В активе футболиста 19 матчей в составе сборной Сербии.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» в гостях встретится с «Рубином». Матч состоится 11 августа.