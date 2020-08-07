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07 августа 11:05
автор: Юрий Нечаев,

Дуглас Сантос: Чемпионат России стал очень качественным

В прошлом сезоне «Зенит» оформил золотой дубль.

Защитник «Зенита» Дугла Сантос положительно оценил прошлый сезон.

«Я приехал из «Гамбурга», где провел три года, играя с высокой интенсивностью и против очень квалифицированных команд, и я смог многому научиться за это время. Когда я приехал в Россию, я был готов к этому и смог провести хороший сезон, выиграть два титула, играя почти все матчи.

Чемпионат России стал очень качественным. Мы почти прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но финишировали последними в группе. К сожалению, мы уступили «Бенфике» в последнем туре», - цитирует бразильца Yahoo Sports.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат и Кубок России.

Сантос принял участие в 38 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами.

Сегодня «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Игра начнется в 19:00 мск.

В первом туре РПЛ сезона-2020/21 сине-бело-голубые в гостях встретятся с «Ротором» 11 августа.

источник: Yahoo! Sports
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