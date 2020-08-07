Кикнадзе рассказал, почему Смолов вернулся из «Сельты» в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Васиий Кикнадзе поделился мнением о том, почему нападающий Федор Смолов не остался в «Сельте».

«У Феди амбиций выше крыши. Почему он вернулся? Лучше спросить у него. Но представлю себя на его месте: есть клуб, в котором все хорошо, который вышел в Лигу чемпионов, который твердо стоит на ногах, плюс родная страна, все близко и понятно. При всем уважении к «Сельте», там борьба за выживание», — приводит слова Кикнадзе Sport24.ru.

Напомним, Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды с января 2020 года. Всего за клуб из Виго он провел 14 матчей и забил два гола. Россиянин поразил ворота «Реала» и «Барселоны».

Контракт 30-летнего Смолова с «железнодорожниками» рассчитан до июня 2022 года.

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча начнется в 19:00 мск.