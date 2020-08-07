Ринат Шайбеков: Существование таких команд, как «Уфа», экономически выгодно грандам РПЛ

– Мы не скрываем, что наша задача – стать трамплином для молодых футболистов. Они работают на свое имя, выступая за «Уфу», а мы впоследствии зарабатываем на их переходе в более богатые клубы. В данных условиях существование таких команд, как наша, экономически выгодно грандам РПЛ. Да, мы зарабатываем на трансферах, но снижаем риск ошибиться на более крупные суммы тем клубам, которые ставят высокие задачи во внутреннем чемпионате и в Европе, – цитирует Шайбекова ТАСС.

Отметим, что нынешним летом уфимскую команду покинули полузащитники Даниил Фомин («Динамо») и Остон Урунов («Спартак») – на их трансферах команда заработала около пяти миллионов евро. Согласно информации портала Transfermarkt, рекордной продажей стала сделка с ЦСКА по Ивану Облякову, равная четырем миллионам евро.