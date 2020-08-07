«Манчестер Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В пятницу «Манчестер Сити» примет на своем поле «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой игре, которая состоялась в Мадриде 26 февраля, победу одержал английский клуб со счетом 2:1. На гол Иско «Сити» ответил точными ударами Габриэля Жезуса и Кевина де Брюйне. В этом матче красную карточку получил Серхио Рамос. Капитан мадридцев не сможет помочь партнерам сегодняшним вечером.

В Лиге чемпионов команды в последний раз встречались в сезоне-2015/16. На стадии 1/2 финала по сумме двух матчей сильнее оказался «Реал» (0:0, 1:0).

В прошлом сезоне мадридцы завершили выступление в самом престижном клубном турнире на стадии 1/8 финала, оказавшись слабее амстердамского «Аякса». «Манчестер Сити» в четвертьфинале по сумме двух матчей уступил «Тоттенхэму».