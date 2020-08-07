«Ювентус» на своем поле сыграет с «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня «Ювентус» примет дома «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой игре, которая состоялась 26 февраля, сильнее оказался французский клуб со счетом 1:0. Единственный мяч записал на свой счет полузащитник Люка Тузар.

В последний раз в Лиге чемпионов команды встречались между собой на групповом этапе сезона-2016/17. В первой игре, которая прошла во Франции, победу одержал «Ювентус» со счетом 1:0. Ответный матч завершился вничью (1:1).

В прошлом сезоне «Лион» в 1/8 финала уступил по сумме двух матчей «Барселоне». «Ювентус» дошел до четвертьфинала, где проиграл амстердамскому «Аяксу».

Матч «Ювентус» – «Лион» состоится 7 августа на «Альянц Стэдиум» в Турине. Начало – 22:00 (мск).