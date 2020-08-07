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07 августа 13:33
автор: Владислав Корегин,

Филип Уремович: Деспотович забьет много голов за «Рубин» в новом сезоне

Защитник «Рубина» Филип Уремович рассказал об адаптации в команде новичка казанцев – форварда Джордже Деспотовича.

– Он хороший парень, хороший нападающий, я думаю, он быстро привыкнет, адаптируется и сможет помочь команде. Думаю, он забьет много в этом сезоне, – цитирует Уремовича пресс-служба казанцев.

Напомним, что 21 июля «Рубин» объявил о переходе нападающего Джордже Деспотовича в качестве свободного агента. Последним клубом 28-летнего серба был «Оренбург», за который он провел 47 матчей, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

В минувшем сезоне РПЛ казанцы заняли десятое место, набрав 35 очков.

источник: ФК «Рубин»
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