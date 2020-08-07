Василий Кикнадзе: У Алексея Миранчука есть несколько интересных предложений из Европы

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своим мнением относительно будущего Алексея Миранчука.

«Я считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, — а такое тоже бывает, — значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.

Сейчас 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет», - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.

Напомним, действующий контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел за клуб 32 матча, забил 16 голов и сделал пять результативных передач.