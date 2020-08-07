Переговоры Жоаозиньо с «Краснодаром» находятся на грани срыва

Как сообщает Телеграм-канал «Футбольный биги», 31-летний бразилец не соглашается с условиями контракта с краснодарским клубом.

Также отмечается, что руководство «быков» пока не имеет других вариантов усиления левого фланга обороны – они интересовались Сергеем Тереховым, однако он перешел в «Сочи».

Напомним, Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год – на его счету 217 матчей, 39 голов и 60 ассистов. Минувший сезон игрок провел в московском «Динамо».