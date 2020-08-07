Гулиев интересен «Химкам» и «Ахмату»

Согласно информации «РБ-Спорт», в услугах 23-летнего игрока заинтересованы два клуба Российской Премьер-лиги – «Химки» и «Ахмат».

Напомним, что Гулиев вернулся в «Спартак» из «Ростова» зимой 2019 года за один миллион евро, подписав контракт до конца сезона-2022/2023. В минувшем сезоне он принял участие в 15 матчах, но результативными действиями не отметился.

Прошлой весной полузащитник был выведен из основного состава красно-белых после конфликта с главным тренером команды Доменико Тедеско.