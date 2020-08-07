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07 августа 14:56
автор: Владислав Корегин,

ЦСКА представил игровую форму на новый сезон (видео)

Пресс-служба ЦСКА опубликовала ролики, в которых команда презентовала новую игровую форму на сезон-2020/2021.

Домашняя форма будет иметь традиционные красно-синие цвета в вертикальную полоску. Гостевая – белого цвета с узорами. Третий комплект формы выполнен в темном цвете, форму покрывают узоры в виде звезд.

Отметим, что вместо Umbro новым техническим спонсором армейцев станет Joma.

В матче первого тура Российской Премьер-лиги подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Химками». Игра состоится 8 августа на «Арене Химки» в 16:00 по московскому времени.

источник: ПФК ЦСКА
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ЦСКА представил игровую форму на новый сезон (видео)
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