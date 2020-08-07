ЦСКА представил игровую форму на новый сезон (видео)

Домашняя форма будет иметь традиционные красно-синие цвета в вертикальную полоску. Гостевая – белого цвета с узорами. Третий комплект формы выполнен в темном цвете, форму покрывают узоры в виде звезд.
Отметим, что вместо Umbro новым техническим спонсором армейцев станет Joma.
В матче первого тура Российской Премьер-лиги подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Химками». Игра состоится 8 августа на «Арене Химки» в 16:00 по московскому времени.
Представляем комплекты игровой формы от @JomaSport на сезон-2020/21!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Домашняя форма #ЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/63Gws2EJX3
Гостевая форма #ЦСКА pic.twitter.com/NRXFFm2Epu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
И, конечно, чёрный комплект ⚫ #ЦСКА pic.twitter.com/A9Wr8tVmrB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
источник: ПФК ЦСКА