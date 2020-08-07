ЦСКА представил игровую форму на новый сезон (видео)

Домашняя форма будет иметь традиционные красно-синие цвета в вертикальную полоску. Гостевая – белого цвета с узорами. Третий комплект формы выполнен в темном цвете, форму покрывают узоры в виде звезд.

Отметим, что вместо Umbro новым техническим спонсором армейцев станет Joma.

В матче первого тура Российской Премьер-лиги подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Химками». Игра состоится 8 августа на «Арене Химки» в 16:00 по московскому времени.