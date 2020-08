Клопп, Лэмпард, Роджерс и Уайлдер претендуют на звание тренера года в АПЛ

В шорт-лист попали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

Отмечается, что до 10 августа на официальном сайте лиги можно будет проголосовать за одного из специалистов.

По итогам минувшего сезона «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, «Челси» финишировал четвертым, «Лестер» занял пятую строчку, а «Шеффилд Юнайтед» оказался на девятой позиции.

