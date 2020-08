Де Брюйне, Хендерсон и Мане попали в список претендентов на приз лучшего игрока АПЛ

В шорт-лист вошли семь футболистов, а именно: Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садьо Мане (все – «Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Ник Поуп («Бернли») и Дэнни Ингз («Саутгемптон»).

Голосование пройдет до вечера 10 августа. В нем смогут принять участие болельщики, капитаны всех клубов АПЛ, а также группа экспертов.

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst