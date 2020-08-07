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07 августа 15:46
автор: Владислав Корегин,

«Ростов» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021 от нового технического спонсора (видео)

«Ростов» объявил о партнерстве со спортивным брендом Puma и представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

– Домашний комплект формы выполнен в традиционном для клуба ярко желтом цвете и украшен геометрическим узором. Форма создана по специальной технологии PUMA DryCELL – главной составляющей игровой формы. Она гарантирует максимальное влагоотведение с поверхности кожи, обеспечивает комфорт во время интенсивных нагрузок, – говорится в сообщении ростовского клуба.

Отметим, что в минувшем сезоне техническим спонсором команды был Adidas.

В матче первого тура Российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет с «Тамбовом». Игра состоится 8 августа в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в 18:30 по московскому времени.

источник: ФК «Ростов»
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