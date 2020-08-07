Японский полузащитник Хашимото перешел в «Ростов»

Согласно информации портала Transfermarkt, 26-летний японец подписал контракт до конца июня 2024 года. Сумма трансфера составила 800 тысяч евро.
Ранее Хашимото выступал за «Токио» – в составе команды он провел 167 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Японии полузащитник отыграл семь матчей.
⛩️🏯🇯🇵⠀— Football Club Rostov (@rostovfc) August 7, 2020
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Желто-синий дрифт прямиком из Токио!⠀
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В банду Валерия Карпина эффектно подъехал новый игрок!⠀
Знакомьтесь: Кенто Хашимото - новичок «Ростова»!
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источник: ФК «Ростов»