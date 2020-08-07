Японский полузащитник Хашимото перешел в «Ростов»

Согласно информации портала Transfermarkt, 26-летний японец подписал контракт до конца июня 2024 года. Сумма трансфера составила 800 тысяч евро.

Ранее Хашимото выступал за «Токио» – в составе команды он провел 167 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. За сборную Японии полузащитник отыграл семь матчей.