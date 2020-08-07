Мануэль Нойер: «Бавария» хорошо подготовилась к завтрашнему матчу с «Челси»

- Конечно, у нас был небольшой перерыв, но после этого мы приступили к тренировкам. Насколько я могу судить, мы все в хорошей форме. Мы сыграли товарищеский матч с «Марселем», это было не лучшее выступление, но этого и следовало ожидать. Я чувствую, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу, - цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Челси» состоится 8 августа в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Англии, завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:0.