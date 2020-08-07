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07 августа 18:45

Кике Сетьен: У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

- Ла Лигу мы завершили с позитивным настроем, но игрокам, и мне нужен был перерыв, потому что столько матчей подряд, действительно, повлияли на команды. Но, я думаю, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу, восстановить силы, взять несколько выходных и вернуться с новой энергией, которая позволила нам провести несколько очень хороших тренировок и подготовиться наилучшим образом, - передает слова Сетьена пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Барселоной» и «Наполи» состоится 8 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Италии, завершилась вничью со счетом 1:1.

источник: UEFA (УЕФА)
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