Давид Оспина: Мы хорошо подготовились к игре с «Барселоной»

- Это был необычный сезон. Мы потеряли слишком много очков в серии А. Теперь мы здесь и хотим добиться чего-то большого для «Наполи». Мы знаем, насколько важна эта игра. Мы хорошо к ней подготовились и собираемся выложить все, что у нас есть, - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Барселоной» и «Наполи» состоится 8 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Италии, завершилась вничью со счетом 1:1.