Фрэнк Лэмпард: Не сказал бы, что в матче с «Баварией» есть смысл бежать вперед без оглядки

- Не сказал бы, что есть смысл бежать вперед без оглядки. Мы хотим грамотно выстроить игру в целом. Когда соперничаешь с таким сильным соперником, вы должны играть на очень высоком уровне. В первом матче мы играли не очень хорошо, - передает слова Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Челси» состоится 8 августа в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Англии, завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:0.