Антонио Рюдигер – о матче с «Баварией»: Нам просто нужно выйти на поле и проявить немного гордости

- Ситуация, когда нам нечего терять, нет давления, и это может быть полезно для нас. Нам просто нужно выйти на поле и проявить немного гордости. «Бавария» - хорошая команда, мы все знаем. Это будет трудная ночь, но, как я уже сказал, мы должны выйти, доказать самим себе, проявить гордость, - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между «Баварией» и «Челси» состоится 8 августа в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд, которая состоялась в Англии, завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:0.