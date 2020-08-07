ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 августа 22:29

Василий Кикнадзе: У Лисаковича еще часть медосмотра впереди

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда Виталий Лисакович перейдет в московский клуб.

- Как только подпишем договор, надеюсь, в недалеком будущем. Знаю, что у него еще часть медосмотра впереди, - цитирует Кикнадзе «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что переход Лисковича из солигорского «Шахтера» обойдется московскому «Локомотиву» в 1,1 миллиона евро.

Напомним, что 22-летний нападающий провел пять матчей в составе сборной Белоруссии, а также отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17 матчах белорусского чемпионата.

В прошлом воспитанник «Шахтера» Лисакович выступал на правах аренды за вторую команду загребского «Динамо» и два других хорватских клуба «Рудеш» и «Вараждин».

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Подвиг по расписанию. «Зенит» выиграл Суперкубок РоссииВидео голов и ярких эпизодов противостояния "Пантерз" и "Айлендерс"Названы даты открытых прокатов российских фигуристовХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуСоболенко снялась топлесМедсестры массово разделись в знак протеста
Кикнадзе опроверг информацию о предложении «Фенербахче» по трансферу Смолова
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе опроверг информацию об интересе к нападающему Федору Смолову со стороны «Фенербахче».
08.08.2020 00:17
Футбол
Дубль Роналду в ворота «Лиона» не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов
Дубль Роналду в ворота «Лиона» не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов
Футболисты «Ювентуса» на своем поле «Лион» в ответном матче Лиги чемпионов со счетом 2:1.
07.08.2020 23:57
Футбол
«Манчестер Сити» переиграл «Реал» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» переиграл «Реал» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле обыграли «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.
07.08.2020 23:53
Футбол
Анатолий Мещеряков: Я не буду комментировать календарь, а то перейду на матерные слова
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь предстоящего сезона РПЛ.
07.08.2020 23:12
Футбол
Александр Медведев: По крайней мере в двух эпизодах Ловрен совершил настоящие спасения
Генеральный директор «Зенита» оценил дебют хорватского защитника Деяна Ловрена команды в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).
07.08.2020 22:47
Футбол
Сергей Прядкин: Если примут такое решение, то я готов уйти в отставку
Президент РПЛ сообщил, что готов покинуть свой пост, если клубы примут такое решение.
07.08.2020 22:41
Футбол
Василий Кикнадзе: У Лисаковича еще часть медосмотра впереди
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда Виталий Лисакович перейдет в московский клуб.
07.08.2020 22:29
Футбол
Сергей Семак: Побеждать - это прекрасно
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче с за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).
07.08.2020 22:24
Футбол
Антонио Рюдигер – о матче с «Баварией»: Нам просто нужно выйти на поле и проявить немного гордости
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
07.08.2020 22:16
Футбол
Марко Николич: Жаль, что мы не выиграли, а в остальном все было прекрасно
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.
07.08.2020 21:54
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика