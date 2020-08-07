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«Манчестер Сити» переиграл «Реал» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
07 августа 23:53

«Манчестер Сити» переиграл «Реал» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле обыграли «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В составе английской команды голами отметились Рахим Стерлинг (9-я минута) и Габриэл Жезус (68), у испанского клуба отличился Карим Бензема (28).

Напомним, что в первом матче, который прошел в Испании, победу также одержал английский клуб (2:1). Таким образом, «Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания) – 2:1 (1:1)
Голы: Стерлинг, 9. Габриэл Жезус, 68 – Бензема, 28.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес (Отаменди, 89), Фоден (Бернарду Силва, 67), Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 81), Габриэл Жезус.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго (Асенсио, 61), Модрич (Вальверде, 83), Азар (Йович, 83), Бензема.

Предупреждение: Модрич, 81.
Главный судья: Феликс Брых (Германия).

Манчестер. «Этихад Стэдиум».
Первый матч – 2:1.

источник: «Советский спорт»
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