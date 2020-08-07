«Манчестер Сити» переиграл «Реал» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

В составе английской команды голами отметились Рахим Стерлинг (9-я минута) и Габриэл Жезус (68), у испанского клуба отличился Карим Бензема (28).

Напомним, что в первом матче, который прошел в Испании, победу также одержал английский клуб (2:1). Таким образом, «Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания) – 2:1 (1:1)

Голы: Стерлинг, 9. Габриэл Жезус, 68 – Бензема, 28.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес (Отаменди, 89), Фоден (Бернарду Силва, 67), Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 81), Габриэл Жезус.