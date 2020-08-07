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Дубль Роналду в ворота «Лиона» не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов
07 августа 23:57

Дубль Роналду в ворота «Лиона» не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов

Футболисты «Ювентуса» на своем поле «Лион» в ответном матче Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В составе итальянской команды дублем отметился Криштиану Роналду (43-я и 60-я минуты), у французского клуба отличился Мемфис Депай (12).

Напомним, что в первой встрече, которая прошла во Франции, победу праздновал «Лион» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей французский клуб вышел в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч

«Ювентус» (Италия) – «Лион» (Франция) 2:1 (1:1)
Голы: Роналду, 43, с пенальти, 60 – Депай, 12, с пенальти.

«Ювентус»: Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 60), Бернардески (Дибала, 71; Оливьери, 84), Игуаин, Роналду.

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете, 90), Ауар (Тиаго Мендес, 90), Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67).

Предупреждения: Куадрадо, 31. Бентанкур, 44 – Ауар, 19. Дюбуа, 38. Депай, 42. Антони Лопеш, 76. Корне, 79. Какре, 87. Марсал, 89.
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия).

Турин. «Альянц Стэдиум».
Первый матч – 0:1.

источник: «Советский спорт»
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