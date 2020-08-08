Кикнадзе опроверг информацию о предложении «Фенербахче» по трансферу Смолова

- Информация об интересе «Фенербахче» к Смолову? Да, (это слухи). Остается ли он в команде? Никогда не говори «никогда». Но по состоянию на сегодняшний день он игрок «Локомотива», - цитирует Кикнадзе ТАСС.

Накануне TRT Spor сообщил, что «Фенербахче» желающий усилить линию атаки, сделал официальное предложение «Локомотиву о покупке российского форварда.

Напомним, что 30-летний нападающий провел вторую часть завершившегося сезона в аренде в испанской «Сельте». Нападающий провел 14 матчей в чемпионате Испании и записал на свой счет два забитых мяча.