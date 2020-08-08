Зинедин Зидан: Это футбол, мы проиграли хорошей команде и должны принять это

- Очевидно, что мы не можем быть счастливы, мы проиграли игру и выбыли из розыгрыша турнира. Но мы гордимся тем, чего достигли в этом сезоне. Это футбол, мы проиграли хорошей команде и должны принять это. У нас были шансы забить. Я хочу подчеркнуть, 95 процентов того, что мы достигли за этот сезон, было великолепно. Мы должны принять это. Мы должны очень гордиться тем, чего достигли, - цитирует Зидана ВВС.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Испании, победу также одержал английский клуб (2:1). Таким образом, «Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.