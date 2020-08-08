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08 августа 01:47

Хосеп Гвардиола: Важно, что мы обыграли «Реал» дважды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

- Важно, что мы обыграли «Реал» дважды. Зинедин Зидан ни разу не проигрывал в матчах на вылет. Вы видите спокойствие и индивидуальное мастерство, с которыми они играют, они хороши. Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это один шаг, если мы решим, что этого достаточно, мы покажем, насколько мы слабы. Если хотим победить, нужно выигрывать у больших клубов, - передает слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Испании, победу также одержал английский клуб (2:1). Таким образом, «Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

источник: UEFA (УЕФА)
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