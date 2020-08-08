В «Красном» высказались о техническом поражении в матче Кубка России

В пятницу КДК РФС вынес вердикт в отношении ФК «Красный», который в среду должен был провести домашний матч 1/256 финала Кубка России по футболу. Этот матч не состоялся, поскольку инспектор матча Георгий Беликов не допустил хозяев на территорию стадиона, руководствуясь санитарным регламентом по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей Кубка России.

Как рассказал «Рабочему пути» директор ФК «Красный» Роман Тимашков, еще шестого июля на электронный ящик смоленского клуба, как и всех команд ПФЛ, было выслано предложение из лиги пройти тесты Standard Q Covid-19 Ag. «В самом предложении компании «Наградион» неоднократно указывалось, что их тест - аналог ПЦР-теста. Это предложение распространяла ПФЛ! Мы, как и положено, следовали рекомендациям лиги и прошли тестирование за день до матча с клубом «Луки-Энергия». Все тесты дали отрицательный результат. Однако непосредственно перед игрой инспектор матча Георгий Беликов запретил нашим футболистам заходить на территорию стадиона, руководствуясь санитарным регламентом по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей Кубка России», - отметил Роман Тимашков.

«Почему результаты тестирования не принял РФС – большой вопрос. Очевидно, что техническое поражение никто не отменит, но хочется, чтобы чемпионат России по футболу в большей степени имел спортивную составляющую, а не медицинскую», - подчеркнул директор ФК «Красный».

В итоге КДК РФС засчитал смоленской команде техническое поражение (0:3), но наказывать денежным штрафом не стал.