Маурицио Сарри: «Ювентус» покинул Лигу чемпионов из-за первого тайма первого матча

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался после победы над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, по сумме двух встреч в четвертьфинал вышел клуб из Франции.

«К сожалению, мы вылетели из-за первого матча. А фактически – из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем…

Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот», – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.