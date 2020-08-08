Магомед Оздоев: Это же великолепно – выиграть в России все за один год (видео)

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок страны.

«Мы очень довольны, что выиграли, – это же великолепно выиграть в России все, что можно, за один год и сделать, можно сказать, требл. Нам очень приятно это.

Я думаю, команда заслужила это своей работой и профессионализмом. Все, что делаем в тренировочном процессе, то и в игре. Видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Я думаю, что это не передать словами, такие эмоции крутые.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас все время и одним словом – с победой!» – сказал Оздоев.