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08 августа 07:16
автор: Артур Гичунцев,

Магомед Оздоев: Это же великолепно – выиграть в России все за один год (видео)

Ранее команда Сергея Семака стала чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок страны.

«Мы очень довольны, что выиграли, – это же великолепно выиграть в России все, что можно, за один год и сделать, можно сказать, требл. Нам очень приятно это.

Я думаю, команда заслужила это своей работой и профессионализмом. Все, что делаем в тренировочном процессе, то и в игре. Видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Я думаю, что это не передать словами, такие эмоции крутые.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас все время и одним словом – с победой!» – сказал Оздоев.

источник: «Советский спорт»
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Магомед Оздоев: Это же великолепно – выиграть в России все за один год (видео)
Ранее команда Сергея Семака стала чемпионом России и обладателем Кубка страны.
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