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08 августа 08:16
автор: Артур Гичунцев,

В Испании сообщили, что Черышев отказал московскому клубу

Ранее сообщалось, что им интересуется «Зенит».

Хавбек «Валенсии» Денис Черышев не намерен возвращаться на родину. Об этом информирует SuperDeporte.

Согласно источнику, 29-летний футболист ответил отказом на предложение московского клуба. В издании считают, что полузащитник мог получить предложение от «Спартака» или ЦСКА.

Напомним, Черышев играет за «летучих мышей» с лета 2018 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал два голевых паса.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

источник: «Советский спорт»
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