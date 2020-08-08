В Испании сообщили, что Черышев отказал московскому клубу

Хавбек «Валенсии» Денис Черышев не намерен возвращаться на родину. Об этом информирует SuperDeporte.

Согласно источнику, 29-летний футболист ответил отказом на предложение московского клуба. В издании считают, что полузащитник мог получить предложение от «Спартака» или ЦСКА.

Напомним, Черышев играет за «летучих мышей» с лета 2018 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал два голевых паса.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».