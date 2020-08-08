Лэмпард – перед матчем с «Баварией»: Игроки «Челси» должны верить в нечто особенное

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы СМИ перед ответным матчем с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно верить, в большей степени должны верить игроки, чтобы сражаться.

Без сомнения, это очень сложная задача. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда все менялось, если брать знаменитые, легендарные противостояния, и мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное.

Мы должны подойти к матчу с таким настроем, выложиться полностью и играть уверенно, этого я жду от своих ребят. Я не хочу, чтобы они настраивались, что это слишком сложно, и испытывали негатив. Они должны испытывать позитив», – сказал специалист.

Напомним, матч состоится 8 августа и пройдет в Лондоне. Начало игры – 22.00 мск.