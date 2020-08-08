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08 августа 10:00
автор: Артур Гичунцев,

Лэмпард подтвердил возможный уход Виллиана

Ранее сообщалось, что полузащитник договорился о переходе в лондонский «Арсенал».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о возможном переходе Виллиана в «Арсенал».

«Он тут уже семь сезонов и не раз добивался успеха с командой. Когда я пришел в начале этого сезона, и мы начали перестройку команды, Виллиан стал тем, на кого я мог положиться в плане опыта и класса, и он не раз оправдывал мое доверие за этот год».

У нас очень близкие отношения. Если он все-таки уйдет, я не буду испытывать обиду, он меня не разочарует. Я играл с ним, тренировал его, это потрясающий футболист и отличный человек», – цитирует Лэмпарда клубная пресс-служба.

Напомним, 31-летний бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года. В минувшем сезоне он провел 47 матчей, забил 11 голов и отдал девять голевых передач.

источник: ФК «Челси»
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