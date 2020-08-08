Дженнаро Гаттузо: Даже при идеальной игре я не уверен, что мы сможем победить «Барселону»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий перед ответной игрой против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я бы сравнил этот матч с восхождением на Эверест. Слышал много шуток о неудачной игре каталонцев, но они по-прежнему грозная команда, которая выступает на высочайшем уровне.

Даже при идеальной игре я не уверен, что мы сможем победить. «Барселона» – исторический чемпион», – цитирует итальянца Goal.com.

Напомним, встреча состоится 8 августа и пройдет на «Камп Ноу». Начало матча – 22.00 мск.