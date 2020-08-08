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08 августа 10:18
автор: Артур Гичунцев,

Дженнаро Гаттузо: Даже при идеальной игре я не уверен, что мы сможем победить «Барселону»

Первый матч завершился вничью 1:1.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий перед ответной игрой против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я бы сравнил этот матч с восхождением на Эверест. Слышал много шуток о неудачной игре каталонцев, но они по-прежнему грозная команда, которая выступает на высочайшем уровне.

Даже при идеальной игре я не уверен, что мы сможем победить. «Барселона» – исторический чемпион», – цитирует итальянца Goal.com.

Напомним, встреча состоится 8 августа и пройдет на «Камп Ноу». Начало матча – 22.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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Дженнаро Гаттузо: Даже при идеальной игре я не уверен, что мы сможем победить «Барселону»
Первый матч завершился вничью 1:1.
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