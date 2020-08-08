СМИ: Коутиньо прибыл в расположение «Арсенла»

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Арсенал».

Как сообщает Gooner, полузащитник приехал на клубную базу «канониров», где встретился с руководством.

Отмечается, что футболист уладил последние детали контракта и в ближайшее время отправится на медосмотр.

Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется в Испанию.

Добавим, что 28-летний хавбек был куплен у «Ливерпуля» за 145 млн евро.