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08 августа 11:10
автор: Артур Гичунцев,

СМИ: Коутиньо прибыл в расположение «Арсенла»

Ранее его агент заявил, что бразилец готов вернуться в АПЛ.

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Арсенал».

Как сообщает Gooner, полузащитник приехал на клубную базу «канониров», где встретился с руководством.

Отмечается, что футболист уладил последние детали контракта и в ближайшее время отправится на медосмотр.

Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется в Испанию.

Добавим, что 28-летний хавбек был куплен у «Ливерпуля» за 145 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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