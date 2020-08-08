Ловрен – о матче с «Локо»: Глубоко сели при счете 2:0. Это было не совсем правильно

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Мне понравились первые 25 минут. Потом, особенно во втором тайме мы достаточно глубоко сели. Возможно, это было не совсем правильно с нашей стороны при счете 2:0. С другой стороны, вижу, как ребята работают на занятиях, как строится в «Зените» тренировочный процесс, и не сомневаюсь в том, что мы будем играть лучше», – цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Напомним, защитник перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» за 12 млн евро и подписал контракт на три года.

Ловрен играл за мерсисайдцев с 2014 по 2020 год. Вместе с «Ливерпулем» он выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.