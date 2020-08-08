Лионель Месси: Футболисты «Барселоны» должны изменить свое отношение к делу

Капитан «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий перед ответным матчем с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я давно говорил, что нам пора изменить свое отношение к делу. Мы должны играть по-другому. В противном случае «Барселона» опять останется без титула. При таких условиях мы вряд ли выиграем чемпионат.

Мы должны отреагировать должным образом иначе нам не видать победы над «Наполи», – приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, первая игра команд завершилась вничью – 1:1. Ответный поединок состоится 8 августа и пройдет на «Камп Ноу». Начало встречи – 22.00 мск.