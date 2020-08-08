Иван Обляков: Пауза была очень короткой, но мы успели переключиться на новый сезон

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий перед матчем против «Химок» в первом туре РПЛ.
«Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно. Тем не менее мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Постараемся сделать всё возможное для этого», – приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.
Напомним, игру с подмосковным клубом армейцы проведут на выезде. Матч состоится 8 августа и пройдет в 22.00 мск.
Открываем новый сезон @premierliga! Пауза была недолгой 🤪— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 8, 2020
⚽ #ХимкиЦСКА
🏆 #РПЛ
⏲ 16:00 мск
🏟 @ArenaKhimki
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/bN9C9W6mgK