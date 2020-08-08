Иван Обляков: Пауза была очень короткой, но мы успели переключиться на новый сезон

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий перед матчем против «Химок» в первом туре РПЛ.

«Пауза между чемпионатами была очень короткой, что весьма непривычно. Тем не менее мы успели мыслями переключиться на новый сезон. Важно хорошо стартовать и позитивно войти в новый чемпионат. Постараемся сделать всё возможное для этого», – приводит слова футболиста пресс-служба ЦСКА.

Напомним, игру с подмосковным клубом армейцы проведут на выезде. Матч состоится 8 августа и пройдет в 22.00 мск.