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08 августа 12:12
автор: Юрий Нечаев,

«Барселона» дома сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча начнется в 22:00 мск.

Сегодня «Барселона» на своем поле примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече, которая состоялась 25 февраля в Неаполе, была зафиксирована ничья 1:1. На гол Дриса Мертенса каталонцы ответили точным ударом Антуана Гризманна.

До этой игры пути команд в официальных матчах не пересекались.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» не сумел преодолеть групповой этап, пропустив вперед «ПСЖ» и «Ливерпуль».

«Барселона» дошла до полуфинала, где по сумме двух матчей проиграла будущему победителю турнира «Ливерпулю».

Встреча «Барселона» - «Наполи» состоится сегодня на стадионе Camp Nou и начнется в 22:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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