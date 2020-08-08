«Барселона» дома сыграет с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня «Барселона» на своем поле примет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече, которая состоялась 25 февраля в Неаполе, была зафиксирована ничья 1:1. На гол Дриса Мертенса каталонцы ответили точным ударом Антуана Гризманна.

До этой игры пути команд в официальных матчах не пересекались.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» не сумел преодолеть групповой этап, пропустив вперед «ПСЖ» и «Ливерпуль».

«Барселона» дошла до полуфинала, где по сумме двух матчей проиграла будущему победителю турнира «Ливерпулю».