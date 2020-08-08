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08 августа 12:26
автор: Артур Гичунцев,

Назначены арбитры на матчи «Интера» и «МЮ» в Лиге Европы

Обе игры пройдут 10 августа и стартуют в 22.00 мск.

В матче ¼ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Копенгагена».

Встреча пройдет в Кельне. За несколько дней до начала игры УЕФА назначил арбитров.

Отмечается, что поединок обслужат судьи из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощники – Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертым рефери назначен Уильям Коллам (Шотландия).

В другом матче сыграют «Интер» и леверкузенский «Байер». Их поединок пройдет в Дюссельдорфе.

Сообщается, что этот матч обслужат испанские рефери. В качестве главного судьи выступит Карлос дель Серро. Его помощники – Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертым рефери назначен Хесус Хиль Мансано.

источник: UEFA (УЕФА)
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