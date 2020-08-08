Назначены арбитры на матчи «Интера» и «МЮ» в Лиге Европы

В матче ¼ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Копенгагена».

Встреча пройдет в Кельне. За несколько дней до начала игры УЕФА назначил арбитров.

Отмечается, что поединок обслужат судьи из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощники – Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертым рефери назначен Уильям Коллам (Шотландия).

В другом матче сыграют «Интер» и леверкузенский «Байер». Их поединок пройдет в Дюссельдорфе.

Сообщается, что этот матч обслужат испанские рефери. В качестве главного судьи выступит Карлос дель Серро. Его помощники – Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвертым рефери назначен Хесус Хиль Мансано.