«Бавария» на своем поле примет «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Мюнхене «Бавария» и «Челси» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече, которая состоялась 25 февраля в Лондоне, немецкий клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0. У гостей дубль оформил Серж Гнабри, еще один мяч на счету Роберта Ловендовского. Сегодня лондонцам не сможет помочь защитник Маркос Алонсо, получивший красную карточку в первой игре.

В сезоне-2011/12 «Бавария» и «Челси» встретились в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался английский клуб.

В сезоне-2012/13 пути команд пересеклись в матче за Суперкубок УЕФА. И вновь основное и дополнительное время не выявило победителя (2:2), а в серии 11-метровых ударов удача улыбнулась мюнхенцам.

В прошлом сезоне «Челси» в Лиге чемпионов не играл. Команда Романа Абрамовича принимала участие в Лиге Европы и стала победителем турнира.