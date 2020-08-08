«Сочи» представил новую форму на следующий сезон (фото)

ФК «Сочи» на своей странице в Twitter презентовал форму на сезон-2020/21.

Домашний комплект формы выполнен в белом цвете с диагональными полосами в нижней части игровой футболки, гостевая форма – в синем цвете. Вратарский свитер представлен в салатном цвете.#СилаДуха pic.twitter.com/1aJg9p98u3 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 8, 2020

Домашний комплект экипировки выполнен в белом цвете с диагональными полосами в нижней части футболки, гостевая форма – в синем цвете.

«Сочи» начнет чемпионат гостевым матчем против «Спартака». Игра состоится 9 августа и начнется в 20:00 мск.